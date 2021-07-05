طهران تتنصل من هجماتهم.. و

2021/07/05 | 10:21 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تنصلت إيران أمام الأمم المتحدة من دعمها لعدد من الفصائل المسلحة بالعراق والتي تتهم بتنفيذ ضربات تستهدف قواعد ومراكز تضم قوات أميركية، أطلت تلك الفصائل لتهدد مجددا.

فقد توعدت كتائب حزب الله العراق الأميركيين برد مباغت، دون تحديد تفاصيله أو نوعه.



وحذر المتحدث الرسمي باسم "الكتائب" محيي محمد، بحسب ما نقلت وكالة أنبار فارس الإيرانية أمس الأحد، " الأميركيين في العراق من عملية مباغتة ضدهم"، معتبرا وجودهم غير شرعي.

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كما أضاف:" قلنا بأن القوات الأميركية المحتلة ستفاجأ بما تمتلكه المقاومة من إمكانات وقدرات وأسلحة إذا ما تجرأت وأبقت قواتها في العراق".

إلى ذلك، زعم أن "مهمة الفصائل مقاومة الأميركيين في العراق وسوريا فضلا عن مواجهة داعش وخطر إسرائيل، ما يضع عليها مسؤولية كبيرة بضرورة الاستعداد والإعداد وخصوصاً في مجال الأسلحة الرادعة كالصواريخ والطائرات المسيرة".

أتت تلك التهديدات على الرغم من إعلان الناطق الرسمي باسم حركة "النجباء" عن منح "مهلة"، قال إن الجانب الأميركي طلبها لإتمام عملية انسحابه، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"

كتائب حزب الله العراق (أرشيفية- رويترز)

إيران تتنصل

ولعل اللافت أن هذين الموقفين المتعارضين، ظهرا بعد أن نفت إيران بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم السبت الماضي، اتهامات أميركية بأنها تقدم الدعم لفصائل مسلحة من أجل شن هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

فبعد أن أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بأنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم المزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأميركية، ردت طهران عبر مجيد تخت روانجي مبعوثها لدى الأمم المتحدة

فقد قال روانجي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أي ادعاء ينسب إلى إيران عن...



أي هجوم يُنفذ ضد أفراد أو منشآت أميركية في العراق خطأ، ويفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة".

كما اعتبر في الوقت عينه أن "الذريعة الأميركية بأن مثل هذه الهجمات قد نُفذت لردع...



إيران وما يسمى بالجماعات المسلحة المدعومة من إيران عن شن أو دعم المزيد من الهجمات...



ليس لها أساس واقعي أو قانوني، لأنها تقوم على مجرد التلفيق.

كتائب حزب الله العراقي

أكثر من 40 هجوما

يذكر أنه منذ بداية العام 2021، استهدف أكثر من أربعين هجوماً مصالح الولايات المتحدة في العراق، حيث ينتشر 2500 جندي أميركي في إطار تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش .

فيما بات استخدام طائرات بلا طيار خلال الآونة الأخيرة يشكل مصدر قلق للتحالف لأن هذه الأجهزة الطائرة يمكنها الإفلات من الدفاعات التي عمد الجيش الأميركي إلى تركيبها للدفاع عن قواته ضد الهجمات الصاروخية.

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