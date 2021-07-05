العمل تعلن فتح باب التقديم على التعيينات في هيئة الحماية الاجتماعية

2021/07/05 | 11:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم على التعيينات في هيئة الحماية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان تلقته “ايزيدي 24” إنها “فتحت باب التقديم على التعيينات بصفة (عقد) في هيئة الحماية الاجتماعية ببغداد والمحافظات بعنوان (باحث اجتماعي) استناداً للفقرة 6/ أولاً من تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم …

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