بعد إزدياد حالات الإبتزاز الالكتروني، ورشة تدريبية للحد والوقاية من مخاطر هذه الآفة في محافظة نينوى

2021/07/05 | 11:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام جمعية التحرير للتنمية بالشراكة مع جمعية التحرير للتنمية أقامت مؤسسة وصّل تصل ضمن مشروع ” إنشاء وبناء القدرات وتفعيل آليات السلام المحلية” الذي يموّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة تدريبية حول الإبتزاز الالكتروني وطرق الوقاية منه لمدّة ثلاثة أيّام في مدينة الموصل.تضمّن برنامج الورشة التدريبية ” الجرائم الالكترونية والإبتزاز وأنواعه، والإبتزاز الالكتروني وأسبابه، …

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