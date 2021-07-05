الشمري في الموصل للإشراف على خطة حماية أبراج الطاقة الكهربائية

2021/07/05 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

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وصل صباح الاثنين الى محافظة نينوى وفد أمنى كبير برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري.

وضم الوفد كبار قادة وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي للاطلاع على الواقع الامني فيها وتنفيذ خطة حماية ابراج الطاقة الكهربائية.

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