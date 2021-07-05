ليلة دامية في ديالى .. سقوط 7 ضحايا وجرحى باشتباكات بين الأهالي ود1عش

2021/07/05 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت محافظة ديالى الليلة الماضية، اشتباكات عنيفة ومطاردات، بعد هجوم لداعش، راح ضحيته 5 من أهالي قرية تابعة للمحافظة، وجرح اثنين آخرين.

وقال مصدر أمني إن عناصر من داعش اختطفوا شخصين من أهالي قرية ام الحنطة بأطراف ناحية جلولاء التابعة لمدينة خانقين شمال شرقي ديالى الليلة الماضية، ما دفع أهالي القرية والحشد العشائري إلى مطاردة الإرهابيين، ليسقطوا في كمين إرهابي، أدى إلى اشتباكات عنيفة تسببت باستشهاد خمسة اشخاص من أهالي القرية وإصابة اثنين آخرين، فيما تم تحرير المختطفين بعد اشتباكات عنيفة.

وتابع، أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت إجراءات مشددة وطوقا أمنياً للبحث عن الإرهابيين.

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