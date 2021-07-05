حسين علاوي: إقرار قانون النفط والغاز سيعزز الاستثمارات الأجنبية

2021/07/05 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن خطة جديدة لدى الحكومة العراقية لجذب الاستثمار لقطاع الكهرباء.

وقال علاوي في تصريح إن الحكومة لديها خطة استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الكهرباء وتشييد محطات بواقع خمسة الاف ميغاواط.

وفيما يتعلق بخروج شركات النفط الأجنبية من العراق، أكد علاوي إنه من المبكر انسحاب تلك الشركات لأهمية الاقتصاد العراقي بالنسبة لها، مشيراً إلى أن التحديات التي تحيط بالقطاع النفطي سيتم معالجتها من قبل الحكومة إذا تم إقرار قانون النفط والغاز الذي سيعزز الاستثمارات الأجنبية.

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