الدفاع المدني: تسجيل 42 مخالفة في مستشفى الكاظمية

2021/07/05 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 42 مخالفة فنية معظمها خطر في مستشفى الكاظمية التعليمي، رغم التحذيرات والنداءات المتواصلة منذ سنوات خصوص وجوب التزام شروط السلامة والأمان في كل أبنية المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "المديرية تعد سنوياً كشوفات لجميع دوائر ومقار الوزارات وعقب توقيع الكشف من قبل وزير الداخلية يجري تسليمه للوزارات والجهات المعنية، ويتناول الكشف المخالفات والملاحظات وضرورة تلافي النقوصات فيها لأن بقاءها يؤدي الى حصول حوادث".

وأضاف أن "المديرية أرسلت 11 كتاب مشترك عن تلك النقوصات والملاحظات قبل حادثة مستشفى ابن الخطيب الا انه لم يتم الإلتزام بها لذلك حدث الحادث""، مبيناً أن "لجنة الكشف في مركز الكاظمية، التي أكدت بدورها أن المخالفات كانت 26 ثم تضاعفت الى 42 مخالفة وما زالت مستمرة حتى الان".

وأفاد مصدر مطلع بأن أبرز تلك المخالفات (المطالبة بإزالة البنايات المشيدة من مادة (الساندويج بنل) القابلة للاشتعال، لكونها تشكل خطورة على بناية غسل الكلى، وتقع البنايات قرب الضغط العالي ومخازن الدلتا الخاصة بالمواد المختبرية، مع عدم وجود منظومة إطفاء تلقائية وذاتية داخل غرفة معمل إنتاج الاوكسجين، وكذلك إزالة مادة (الساندويج بنل والايكوبوند) من الجدران والسقوف الثانوية في جميع ردهات المستشفى) وغيرها من المخالفات.

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