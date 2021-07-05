اليوم.. خمس مباريات ضمن الجولة الـ35 لدوري الكرة الممتاز

2021/07/05 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتشهد الجولة الخامسة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز، اليوم الإثنين، خمس مواجهات ستقام مساءً.

وتنطلق عصر اليوم، مواجهات أمانة بغداد والسماوة، الكرخ ونفط البصرة، النفط والقوة الجوية، نفط ميسان والصناعات الكهربائية، وأخيراً الزوراء والنجف.

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