2021/07/05 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت الأسهم الأوروبية دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أثار الانتشار العالمي لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من تعثر اقتصادي، غير أن سهم موريسونز قفز مع اشتداد معركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاوف كورونا تبقي أسهم أوروبا دون مستويات قياسية المركز الخبري الوطني.

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