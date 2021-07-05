هيئة التقاعد تنفي تعطّل الرواتب بسبب

2021/07/05 | 11:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت هيئة التقاعد، الإثنين، توقف صرف رواتب المتقاعدين بسبب خلل تقني.

وذكرت الهيئة في بيان، 5 تموز/يوليو، أنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا مفادهُ وجود خلل إلكتروني في هيئة التقاعد الوطنية أدى إلى إيقاف صرف الرواتب التقاعدية".

وأضاف البيان، أنّ "هذه الأخبار غير صحيحة"، مؤكدًا أنّ "الرواتب سترفع حال وصول التمويل من وزارة المالية".

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