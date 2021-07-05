2021/07/05 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النزاهة: استقدام رئيس لجنة إغاثة وإيواء النازحين بقضيّـة تحويل مبلغ 19 مليار دينارٍ » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:35

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