تحقيق مع رئيس لجنة عليا ومسؤولين عراقيين في قضية فساد

2021/07/05 | 11:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، استقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين في قضيَّـة تحويل مبلغ 19 مليار دينارٍ.

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يتبع ..

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