2021/07/05 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنطلاق عملية أمنية واسعة في نينوى المركز الخبري الوطني.

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