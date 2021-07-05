“الإقليم السني السهل الممتنع”

2021/07/05 | 11:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ماجد الشويلي

كتبت أكثر من مرة حول مايشاع هنا وهناك بشأن إقامة الإقليم السني في العراق.ولتجنب اجترار ماذكرته سابقاً معززاً فيه قناعاتي الراسخة .



سأعمد هذه المرة لبيان بعض المعطيات التي تجعل من الإقليم السني مجرد ورقة سياسية للتلويح بها عند الحاجة.

إذ أن الأسباب التي تمنع تنفيذ مشروع...

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