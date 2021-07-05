النزاهة: استقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ

2021/07/05 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهَجَّرِينَ، مبينةً أن الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة تحويل مبلغ (19) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للصلاحيات./انتهى9

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