2021/07/05 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الكهرباء عن استهداف خط قدس - نصر ١٣٢ ك.ڤ المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي جديد بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تعلن استهداف الخط المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تعلن استهداف الخط المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).