2021/07/05 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من 8 محاور..إنطلاق عملية أمنية واسعة بنينوى

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