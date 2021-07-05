2021/07/05 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من 8 محاور..
إنطلاق عملية أمنية واسعة بنينوى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 8 محاور.. إنطلاق عملية أمنية واسعة بنينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنطلاق عملية أمنية واسعة بنينوى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 8 محاور.. إنطلاق عملية أمنية واسعة بنينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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