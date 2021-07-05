2021/07/05 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلسل مستمر..استهداف خط الطاقة المغذي لمشروع ماء الكرخ

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