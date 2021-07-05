إنشاء غرفة مشتركة مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج نقل الطاقة من الاستهداف

2021/07/05 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن انشاء غرفة مشتركة بين القيادة ووزارة الكهرباء بعد تعرض ابراج نقل الطاقة للاستهداف في الآونة الاخيرة.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي ان هذه الغرفة اخذت على عاتقها اعداد الخطط الامنية لحماية ابراج نقل الطاقة الكهربائية، وقامت بادخال الطائرات المسيرة بالإضافة الى طيران الجيش والقوة الجوية، باداء مهمات الحماية، بالتنسيق مع القوات الأمنية.

ودعا الخفاجي المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية وموظفي دوائر الكهرباء من اجل اتمام عملهم والابلاغ عن محاولات الاستهداف، كما دعا اصحاب الاراضي الزراعية التي تمر خطوط نقل الطاقة الكهربائية في اراضيهم الى حماية تلك الابراج والتعاون مع القوات الامنية.

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