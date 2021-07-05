2021/07/05 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني إندلعت صدامات، اليوم الإثنين، بين المتظاهرين الخريجين والقوات الأمنية أمام ديوان محافظة ذي قار.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “صدامات إندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين من الخريجين أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدامات بين الخريجين والقوات الأمنية أمام ديوان محافظة ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدامات بين الخريجين والقوات الأمنية أمام ديوان محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدامات بين الخريجين والقوات الأمنية أمام ديوان محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).