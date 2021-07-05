2021/07/05 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزراة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تعرض خط يغذي مشروع ماء الكرخ لعمل تخريبي جديد بعبوات ناسفة.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "خط قدس - نصر (١٣٢ ك.ڤ ) ١+٢ تعرض الى حادث ارهابي تسبب بتفجير البرج رقم (٢١) من محطة نصر بعبوات ناسفة ليلا في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي شمالي بغداد".

واشارت الوزارة الى ان "الملاكات الهندسية والفنية توجهت على الفور لتاهيل وصيانة الخط بغية اعادته الى العمل بأسرع وقت ممكن".

واضافت إن "الجماعات المدفوعة بأيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الارهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفياً من حقوقهم الاساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها، وان الوزارة تسعى للإيفاء بنيةٍ صادقةٍ نحو الالتزامات التي قطعتها على نفسها امام العراقيين في تعزيز التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتوفيرها".وتابعت "كما ان الحكومة مستمرة في إتخاذ التدابير الرامية الى حرمان الارهابيين من الوصول الى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ اهدافهم و منع الاثر المتوخى منها ، الى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعلن تعرض خط يغذي مشروع ماء الكرخ لعمل تخريبي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعلن تعرض خط يغذي مشروع ماء الكرخ لعمل تخريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).