الكهرباء العراقية تعلن استهداف الخط المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي (صور)

2021/07/05 | 12:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن استهداف خط قدس - نصر 132 ك.ڤ، المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي جديد؛ بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العنف المسلح يستمر في التأثير سلباً على البنى التحتية …

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