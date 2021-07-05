2021/07/05 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ١ - وحيدا في وجه الرياح والعواصف والملل أسس قضيته على اللاشيء على العدم الذي لا يحتمل المساومة اللاشيء هو الخواء المطلق بلا حدود ولا حواف فالأمور كلها تبدو متساوية متعادلة ومتماثلة من جميع الزوايا ولا مجال للإختيار العقلي المبني على الحسابات والموازنات والمقارنات المعقدة كل الكائنات من البشر والحيوان والنبات والجماد والأماكن والأوطان والتواريخ والحوادث والأفكار تتركز في نقطة وحيدة معتمة في نه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاطعة - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاطعة - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).