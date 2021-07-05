الكهرباء: استهداف خط الطاقة المغذي لمشروع ماء الكرخ

2021/07/05 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، استهداف خط الطاقة المغذي لمشروع ماء الكرخ، مبينة ان ذلك يهدف الى قطع مياه الشرب عن المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العنف المسلح مستمر في التأثير سلباً على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر كبيرة في المورد الحيوي بحرمان المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات بعضها عن بعض من خلال تفجير ابراج وخطوط نقل الطاقة، فضلاً عن الخسائر المادية والحد من امكانية الحصول على الخدمات الانسانية الاساسية وإيقاف عجلة التنمية الاقتصادية عبر الاستهداف المتعمد والعشوائي والانتهاكات الخطيرة ضد خطوط وابراج الطاقة الكهربائية في عموم العراق".

واضافت أن "خط قدس - نصر (132 ك.ڤ ) 1+2 تعرض الى حادث ارهابي تسبب بتفجير البرج رقم (21) من محطة نصر بعبوات ناسفة ليلا في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي"، مشيرة الى ان "ملاكاتنا الهندسية والفنية توجهت لتاهيل وصيانة الخط بغية اعادته الى العمل بأسرع وقت ممكن".

واكدت أن "الجماعات المدفوعة بأيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الارهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفياً من حقوقهم الاساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها"، لافتة الى انها "تسعى للإيفاء بنيةٍ صادقةٍ نحو الالتزامات التي قطعتها على نفسها امام العراقيين في تعزيز التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتوفيرها".

وبينت الوزارة ان "الحكومة مستمرة في إتخاذ التدابير الرامية الى حرمان الارهابيين من الوصول الى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ اهدافهم و منع الاثر المتوخى منها ، الى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد".

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