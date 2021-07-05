2021/07/05 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تقرر المباشرة بخدمة الـ”sms” الخاصة بالحجز الالكتروني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تقرر المباشرة بخدمة الـ”sms” الخاصة بالحجز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تقرر المباشرة بخدمة الـ”sms” الخاصة بالحجز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).