اخماد حريق مرأب مستشفى الكاظمية بعد احتراق 6 عجلات

2021/07/05 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مرآب للعجلات في مستشفى الكاظمية التعليمي ببغداد، وتمكنت من انقاذ ٧٥ عجلة مختلفة فيما احترقت ٦ عجلات أخرى جراء هذا الحادث./انتهى9

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