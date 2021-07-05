المكتب الخاص للصدر : إصدار عقوبة بحق أحد رجال الدين التابعين للتيار الصدري

2021/07/05 | 12:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري عن توجيه السيد مقتدى الصدر عقوبة لأحد رجال الدين التابعين للتيار .وأشار المكتب الخاص للصدر الى إن إصدار العقوبة بحق جواد الحجيمي، نظراً لعدم الالتزام بالتوجيهات المركزية .وأكد المكتب ان الصدر أصدر بحق الحجيمي عقوبة خلع زيه الحوزوي وترك مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطعته اجتماعياً./انتهى

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