2021/07/05 | 12:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب الصدر يقرر خلع الزي الحوزوي لقيادي بالتيار ويوجه بمقاطعته اجتماعيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/05 | 12:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر يقرر خلع الزي الحوزوي لقيادي بالتيار ويوجه بمقاطعته اجتماعيا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر يقرر خلع الزي الحوزوي لقيادي بالتيار ويوجه بمقاطعته اجتماعيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).