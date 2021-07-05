2021/07/05 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بمجموعة نفذت عمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل مدير شرطة بابل السابق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بمجموعة نفذت عمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل مدير شرطة بابل السابق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بمجموعة نفذت عمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل مدير شرطة بابل السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).