صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية.. هذا ما تضمنه

2021/07/05 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع ‏العراقية بالرقم (4640)،والذي تضمن عدداً من المراسيم ‏والانظمة والقرارات والبيانات التي صادقت عليها رئاسة ‏الجمهورية .‏

وقالت مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر محمود ، إن ‏العدد تضمن صدورمرسوم جمهوري رقم (32) لسنة 2021 ‏اضافة الى صدور النظام الداخلي للشركة العامة للاستثمارات ‏الرياضية رقم (1) لسنة 2021 .‏

واضاف المدير العام ، إن العدد تضمن أيضاً صدور قرار تعديل ‏بيان تأسيس شركة السلام العامة ، فضلا عن بيانات صادرة عن ‏الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .‏

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