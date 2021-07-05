الداخلية تعلن انخفاض عمليات التهريب عبر الحدود

2021/07/05 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، انخفاض عمليات التهريب عبر الحدود، مشيرة الى ان ذلك تم باستخدام تقنيات حديثة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "حالات تهريب البضائع عبر الحدود، بدأت تقل بشكل كبير، خاصة مع الحدود السورية"، مبينا ان "الوزارة استخدمت التقنيات الحديثة في ضبط الحدود ومنع تهريب البضائع".

واضاف ان "عمليات التهريب التي يتم ضبطها هي لبعض المنتجات الزراعية ممن تم منعها من قبل وزارة الزراعة، فضلا عن بعض البضائع تتهرب من الواقع الجمركي والضريبي"، مشيرا الى ان "بعض البضائع المهربة تدخل من اقليم كردستان خلافا للضوابط المعمول بها".واكد ان "مديريات الوزارة كثفت جهودها باتجاه ضبط المواد التي تدخل البلاد بشكل غير اصولي وتمكنت خلال الفترات الماضية من ضبط الاف الاطنان من البضائع".

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