2021/07/05 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يؤكد حرص البرلمان على توسيع الشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:06

واع/

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