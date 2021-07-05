“فورتنايت” والمساس بالمعتقدات.. من الركوع للأصنام إلى هدم الكعبة!

2021/07/05 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتأثارت لعبة “فورتنايت” الشهيرة، في الأعوام الأخيرة، جدلا واسعا عبر العالم، نظرا لاحتوائها، حسب متابعين، على مضامين تمس بالمعتقدات الدينية، كالركوع للأصنام وهدم الكعبة الشريفة.وأفادت مصادر إخبارية أن القائمين على اللعبة عملوا على تضمين تحديث يجبر اللاعبين على دخول الحرم المكي وقتل المصلين ثم هدم الكعبة للتزود بالأسلحة من داخلها، بعد ضرب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فورتنايت” والمساس بالمعتقدات..



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