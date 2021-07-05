2021/07/05 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الإثنين، الغاية من تشريع قانون الرعاية الاجتماعية وشبكة الرعاية.وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان توضح الغاية من تشريع قانون الرعاية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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