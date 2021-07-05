توضيح من إدارة العتبة الكاظمية بشأن ’حريق المرآب’

2021/07/05 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت إدارة العتبة الكاظمية، الاثنين، توضيحاً بشأن حريق مرآب مستشفى الكاظمية التعليمي.

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وقالت إدارة مدينة الإمامين الكاظمين في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، "انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول وجود حريق في المستشفى، وتود إدارة المدينة الطبية أن تبين للمواطنين الكرام أن لا وجود لأي حريق داخل مدينة الإمامين الكاظمين(ع)، وان ماحصل هو اندلاع حريق في مرآب خارج أسوار المستشفى".

وأضافت، "وانطلقت بعدالحريق مباشرة ملاكات الدفاع المدني في مدينة الإمامين الكاظمين (ع) لإطفائه، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، وتم إطفاؤه في الحال ولا وجود لأي أضرار بشرية".

واخمدت فرق الدفاع المدني، في وقت سابق، حريقا اندلع داخل مرآب للسيارات في مستشفى الكاظمية التعليمي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق نشب داخل مرآب للعجلات في مستشفى الكاظمية التعليمي ببغداد".

وأضافت "تم انقاذ ٧٥ عجلة مختلفة فيما احترقت ٦ عجلات أخرى جراء هذا الحادث".

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