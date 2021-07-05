مصر: قيمة الاستثمارات العراقية نحو 490 مليون دولار

2021/07/05 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تتخذ مصر والعراق والأردن خطوات جديدة نحو تشكيل شراكة إستراتيجية وصفها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتحالف " المشرق الجديد" الذي يرتكز بالدرجة الأولى على الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والجوانب السياسية والأمنية.



وعقدت الدول الثلاث قمة في 27 حزيران / يونيو في بغداد للمضي قدما في مشروع المشرق الجديد وفقا للاتفاقيات والتفاهمات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية.

وتتصدر مشاريع ربط الطاقة والكهرباء قائمة المصالح الاقتصادية بين الدول الثلاث ، بينما تدعم بغداد والقاهرة الدور الأردني في المنطقة لمحاربة الإرهاب.

وقال أحمد زكي ، مدير دائرة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي في التمثيل التجاري المصري، إن قيمة الاستثمارات العراقية في مصر حوالي 490 مليون دولار ، نفذتها نحو 3329 شركة عراقية ، وبلغت رؤوس أموالها 724 مليون دولار.



ويأتي العراق في المرتبة 25 بين الدول المستثمرة في مصر ، حيث تستثمر 25٪ من الشركات العراقية في القطاع الصناعي ، و 24٪ في القطاع الزراعي ، و 22٪ في قطاع الخدمات ، و 20٪ في السياحة.

وقال زكي إن الميزان التجاري بين مصر والعراق لصالح القاهرة بقيمة 116.231 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن العراق من الأسواق الواعدة لمصر ولديه العديد من الفرص للاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي.



وأضاف أن أبرز صادرات مصر للعراق تتضمن الأثاث والقطن والعجين والمكونات الغذائية المختلفة والأدوية والزيوت والحديد والسيليكون والبصل المجفف والصابون ومواد التنظيف والبلاط والأدوات الصحية الخزفية والمحاصيل الزراعية والملابس والبترول والكربون منتجات.

وأشار إلى أن مصر تصدر أيضا الخضار والفواكه للعراق ، فيما تستورد منتجات الشوكولاتة والكاكاو.

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن ستخلق تقاربًا اقتصاديًا كبيرًا ، في ظل التعاون بين الدول الثلاث في عدة مجالات ، من بينها تجارة السلع والخدمات والمواد الخام.

وقال إن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث سيتوسع في الفترة المقبلة ، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي ، حيث تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة وتصدير الغاز إلى الأردن.



وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيد من التقارب أيضًا.

وأشار الشافعي إلى أن تحالف المشرق الجديد يقوم على تعظيم استخدام موارد الدول الثلاث.



وأشار إلى مشروع لمد أنبوب نفط من ميناء البصرة في جنوب العراق إلى ميناء العقبة في الأردن ثم إلى مصر ، يشتري الأردن من خلاله النفط العراقي بسعر أقل من سعر السوق الدولي.

وأوضح أن مصر ستستفيد أيضا من عملية تكرير جزء من هذا النفط العراقي على أراضيها ، بينما يستورد العراق الكهرباء من مصر.

وأضاف أن العراق يمكن أن يستفيد أيضا من الخبرة المصرية في عملية إعادة الإعمار ، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الأردن في مجال النقل ، ناهيك عن تصدير البضائع من الأردن ومصر إلى العراق.

وأشار الشافعي إلى أن التوجهات الاقتصادية لمصر تعكس خطط صناع القرار الاقتصادي في القاهرة للتحرك نحو الاقتصادات الكبرى ، وإظهار جهود مصر للاستفادة من تجارب جميع الدول الناجحة ومحاولة تبني أفكار اقتصادية تخدم الاقتصاد المصري.



ألا يقتصر التعاون الاقتصادي على بلد واحد فقط ".

قال قدري إسماعيل ، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ، إن التعاون المصري مع العراق والأردن يأتي حاليًا استجابةً لقوى إقليمية أخرى تسعى للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للعراق.

وقال إن مصر بدأت بالظهور إقليميا من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول العربية ، ويأتي دورها المهم في العراق في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة ، والمتمثلة في استيراد مصر من النفط العراقي ، مقابل مشاركة القاهرة في إعادة الإعمار.



عملية.

وأوضح إسماعيل أن الاقتصاد يمثل اللاعب الأكبر في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة ، في ظل التطبيع الذي بدأته بعض الدول العربية مع إسرائيل ، والذي يستتبع إنشاء سوق شرق أوسطي تديره قوى إقليمية.



وأوضح أنه يجب على مصر تعزيز حضورها في الدول العربية من أجل ضمان دور بارز خلال المرحلة المقبلة.

نقلا عن موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة الاقتصاد نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر: قيمة الاستثمارات العراقية نحو 490 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر: قيمة الاستثمارات العراقية نحو 490 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).