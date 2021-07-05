وزارة الكهرباء: عمل تخريبي يستهدف خط الطاقة المغذي لمشروع ماء الكرخ

2021/07/05 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، عن استهداف خط الطاقة المغذي لمشروع ماء الكرخ بعمل تخريبي جديد، مبينة ان ذلك يهدف الى قطع مياه الشرب عن المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان ان “خط قدس – نصر “132 ك.ڤ” واحد واثنان تعرض الى حادث إرهابي تسبب بتفجير البرج رقم 21 من محطة نصر بعبوات ناسفة ليلا في الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة في منطقة الطارمية بقرية زملة حمدي، مشيرا الى ان ملاكات الوزارة الهندسية والفنية توجهت لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته الى العمل بأسرع وقت ممكن.

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