النزاهة تستقدم 3 مسؤولين بقضية تحويل 19 مليار دينار مخصصة للنازحين

2021/07/05 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن استقدام رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق واثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمُهجرِين بمنصب وكيل وزير ومدير عام، في قضيـة تحويل مبلغ 19 مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان أن تفاصيل القضية تشير إلى موافقة رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات في حينها، على مقترح وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الهجرة والْمُهجرِين سابقا، على مقترح تحويل مبلغ 19 مليار دينار إلى العوائل النازحة عن طريق إحدى الشركات الأهلية دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين.

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