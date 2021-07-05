الحكيم يبحث مع السفير الاردني تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية

2021/07/05 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع السفير الأردني منتصر الزعبي تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية .وذكر بيان لمكتب الحكيم ان الحكيم استقبل السفير الاردني في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين وبحثا العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها فضلا عن تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة ".واكد الحكيم على أهمية القمة الثلاثية في بغداد، حيث تمثل عودة العراق لمكانته الإقليمية والدولية، موضحا انها في إطار استعادة العراق لدوره الريادي بأن يكون ساحة التقاء لا ساحة للخلافات والتقاطعات في المنطقة.واشار الحكيم إلى طبيعة المشهد السياسي العراقي وتطوراته والإستحقاق الإنتخابي القادم ، وأن هذه الممارسة مفصلية في تاريخ العراق وحد فاصل بين الإستقرار أو استمرار الوضع على ما هو عليه./انتهى9

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