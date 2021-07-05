الاعلام الامني : القبض على مجموعة نفذت عمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل مدير شرطة محافظة بابل السابق

2021/07/05 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن القاء القبض على مجموعة نفذت عدة عمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل مدير شرطة محافظة بابل السابق .وذكر بيان للخلية : ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على خمسة متهمين في محافظة بابل، مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، مشيرا الى انه بعد التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات ارهابية لترويع المواطنين الامنين واستهدفوا خلال إحدها دار مدير شرطة محافظة بابل السابق اللواء المتقاعد (علي كوة الزغيبي ) بواسطة رمانة هجومية، وحادث اعتداء آخر بواسطة رمانة هجومية على دار أحد المواطنين في منطقة الحمزة الغربي، وقاموا بملاحقة المواطن نفسه بمنطقة (ابو خستاوي) واعتدوا عليه بواسطة رمانة هجومية وبنادق كلاشنكوف أيضاً ./انتهى9

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