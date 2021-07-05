2021/07/05 | 13:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الخاص يدعو الصدريين إلى عدم التجمع في الحنانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/05 | 13:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب الخاص يدعو الصدريين إلى عدم التجمع في الحنانة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب الخاص يدعو الصدريين إلى عدم التجمع في الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).