التجارة تبدأ توزيع السلال الغذائية الشهر الجاري

2021/07/05 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن بالبدأ بتوزيع السلال الغذائية بين مواطني بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الثلث الاول من شهر تموز الحالي سيشهد بداية توزيع السلال الغذائية ضمن بغداد والمحافظات بعد استكمال عمليات القطع في المراكز التموينية لوكلاء المواد الغذائية، والوزارة تسعى لإضافة مواد جديدة الى السلة خلال العام المقبل".

وأضاف أن "التجارة اتخذت الاجراءات اللازمة لاستمرار تجهيز السلال شهريا وتجاوز ما رافق البطاقة التموينية من مشكلات بسبب قلة التخصيصات المالية، التي نوه بأنه لم تتم زيادتها خلال العام الحالي"، مبيناً أن " الوزارة شرعت بالعمل من خلال مشروع استثماري مع احدى شركات القطاع الخاص التي سيكون دورها التوريد والتجهيز اضافة الى التعاقد، بينما سينحصر دورها بتجهيز وكلاء المواد الغذائية بها، فضلا عن المتابعة والتدقيق وكذلك اليات الفحص المختبري والرقابة على عمليات التجهيز".

وأشار حنون إلى أن "هذه المرة الأولى التي تشترك بها شركات القطاع الخاص مع الوزارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية".

من جانبه قال مصدر مطلع إن "السلة الغذائية ستتضمن سبع مفردات هي: السكر والزيت والطحين والرز فضلا عن الحمص والفاصولياء ومعجون الطماطم".

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