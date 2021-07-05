إلى ساكني العشوائيات.. أراضٍ وقروض في طريقها إليكم (مقترح نيابي عراقي)

2021/07/05 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

قدمت كتلة ائتلاف دولة القانون، اليوم الإثنين، مقترحا لغرض القضاء على العشوائيات في العراق، التي تتفاقم بشكل أكبر يوما بعد يوم.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي، لـ(بغداد اليوم) ان "الحل الذي يستطيع ان يساهم في مشكلة العشوائيات هو توزيع قطع أراض لأصحاب العشوائيات او تسليمهم قروض مالية تساعدهم على بناء منازل جديدة لهم، وهذا عملنا عليه ومازلنا نعمل على تحقيقه، خلال الفترة المقبلة".وبيّن الركابي ان "العراق ومنذ عشرات السنين يعاني سكانه من العيش بالعشوائيات معاناة كبيرة وعلى الحكومة ان تقدم لهم الحلول السريعة لانها مسألة قد طالت كثيراً".

ولفت إلى أنهم "سوف يقمون مقترح توزيع قطع اراض لأصحاب العشوائيات او تسليمهم قروض مالية بشكل رسمي الى الجهات الحكومية المختصة".

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