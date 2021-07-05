المكتب الخاص للصدر يدعو اتباع التيار الصدري الى عدم التجمع في الحنانة

2021/07/05 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر توجيها لاتباع التيار الصدري بعدم التجمع في الحنانة بسبب الظروف الأمنية مقدرا صدق مشاعرهم ووفائهم منقطع النظير لآل الصدر الكرام .بحسب بيان للمكتب./انتهى

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