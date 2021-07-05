2021/07/05 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف ديالى الاتحادية تنظم ورشة عمل لإشاعة الثقافة القانونية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف ديالى الاتحادية تنظم ورشة عمل لإشاعة الثقافة القانونية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف ديالى الاتحادية تنظم ورشة عمل لإشاعة الثقافة القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).