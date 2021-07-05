إطلاق حملة أمنية واسعة لتعقب داعش في نينوى

2021/07/05 | 13:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، اطلاق عكلية امنية واسعة في محافظة نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز2021)، إنه "نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة التابعة لقيادة عمليات نينوى عملية أمنية واسعة من ثمانية محاور لملاحقة عناصر داعش والمطلوبين في المحافظة وتأمين خطوط نقل الطاقة".

واضافت، "وانطلقت العملية بمشاركة اللواء ٢١ و ٣٣ والاقسام التابعة لقيادة العمليات باسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي متمثلة بـ(اللواء ٩٢ واللواء ٧٥ ) وقطعات من (فوج سوات نينوى والفوج التكتيكي لشرطة نينوى)".

وتابعت، "وتشمل العملية إجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة لـ(الطريق العام موصل – تلعفر والطريق العام موصل محلبية) وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الإرهـابيـة".

وأشارت إلى أنه "توزعت القوة المشتركة على ثمانية محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً".

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