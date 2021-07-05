2021/07/05 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظم سوق العراق للاوراق المالية 22 جلسة تداول خلال حزيران من العام الجاري.

وجرى خلال تلك الجلسات تداول 139 مليار سهم بقيمة بلغت 133 مليار دينار.

ونفذت خلال الشهر 10934 صفقة على اسهم 103 شركة مدرجة.

واغلق مؤشر الاسعار ISX60 في اخر جلسة من الشهر الحالي على 573 نقطة فيما اغلق في اخر جلسة على 571 نقطة مرتفعاً بنسبة 0،44%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (133 مليار دينار قيمة تداولات البورصة خلال حزيران 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (133 مليار دينار قيمة تداولات البورصة خلال حزيران 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).