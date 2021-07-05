نزوح عوائل من القرى الحدودية بين ديالى وصلاح الدين بسبب المخاطر الامنية وانعدام الخدمات

2021/07/05 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نزحت عوائل من قرى ناحية العظيم في محافظة ديالى بسبب تهديدات داعش وانعدام الخدمات .وقال محمد ضيفان رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم المنحل لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عددا من الاسر نزح من قرية (البو بكر) الحدودية مع صلاح الدين بسبب المخاطر الامنية وانعدام الخدمات الاساسية بشكل عام .واضاف ان الاسر التي نزحت من القرى الحدودية مع صلاح الدين لازالت تحت مرمى نيران العناصر الإرهابية وعرضة لمجازر بشرية جديدة.مؤكدا ان قرى العظيم الحدودية مع صلاح الدين الملتهبة أمنيا لم تشهد إجراءات تحصين فاعلة لمواجهة الهجمات والتعرضات الارهابية/انتهى

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