الحشد الشعبي والجيش والشرطة ينفذون عملية أمنية واسعة في نينوى لتأمين خطوط نقل الطاقة

2021/07/05 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة التابعة لقيادة عمليات نينوى، الاثنين، عملية أمنية واسعة من ثمانية محاور لملاحقة عناصر داعش والمطلوبين في المحافظة وتأمين خطوط نقل الطاقة.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان العملية "تشمل اجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في القرى المحيطة لـ(الطريق العام موصل – تلعفر والطريق العام موصل محلبية) وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الارهـابيـة".وتوزعت القوة المشتركة على ثمانية محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً./انتهى8

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