2021/07/05 | 13:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من اهالي حي الغدير بسوق الشيوخ يتظاهرون للمطالبة بتوفير الخدمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/05 | 13:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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